С 4 по 25 сентября в России проводится акция «Всероссийский экологический субботник „Зеленая Россия“

Всероссийский экологический субботник – это практический урок бережного отношения к природе, один из способов объединить общество, пробудить ответственность в каждом. ДЭБЦ не первый год принимает активное участие в этой акции.

К 70-летию ФГУП «ПО «Маяка» для озеленения города в теплицах ДЭБЦ были выращены 70 ив. Сейчас эти ивы растут на береговой полосе озера Иртяш. Акция на этом не закончилась. Три года назад в теплицах были посажены саженцы кедра, лиственницы, орешника, дуба для дальнейшего профессионального ухода. Деревца набрали силу и подросли. Окрепший молодняк, выращенный под руководством педагога ДЭБЦ О.Ф.Щербаковой, в настоящее время готов к посадке.

В этом году лиственницей и орешником озеленили территории детского отделения санатория Клинической больницы № 71 и главного управления МЧС Озерска. Детский санаторий посадил 12 лиственниц и три орешника. Сотрудники МЧС озеленили свою территорию 10 лиственницами.

Приятно осознавать, что ДЭБЦ не остается в стороне и принимает активное участие в акции по озеленению города.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/48347/