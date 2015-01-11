АО «Русатом Инфраструктурные решения» присвоен статус единой теплоснабжающей организации на территории Озерска

Присвоение статуса ЕТО означает, что РИР с сентября стало официальным поставщиком тепла и горячей воды для населения Озерского городского округа. Соответственно компания будет принимать платежи за отопление и горячее водоснабжение у потребителей, находящихся на прямых расчетах с ресурсоснабжающей организацией, и оплачивавших ранее эти услуги ММПКХ г.Озерска. Для клиентов, которые оплачивали тепло и горячую воду через управляющую компанию, никаких изменений не происходит, они также передают показания и производят оплату по единой квитанции УК.
- "Русатом Инфраструктурные решения" в каждом регионе присутствия уделяет пристальное внимание развитию клиентского сервиса, повышению качества и расширению каналов обслуживания. В Озерске мы планируем развивать дистанционные способы взаимодействия с клиентами, создавать электронный кабинет потребителя, расширять каналы коммуникаций. Наша главная задача – надежное ресурсоснабжение города и предприятия и при этом мы должны сделать так, чтобы работа с нами была удобной и комфортной для всех потребителей, - отметил директор филиала АО «РИР» в Озерске Игорь Савельев.
Передача показаний приборов учета горячей воды
Срок подачи показаний счетчиков горячей воды по 26 число каждого месяца (включительно) начиная с сентября 2021 года. Передать показания можно сообщением на адрес электронной почты 555@rusatom-utilities.ru. В сообщениях необходимо указать номер лицевого счета от прошлой квитанции или адрес квартиры, по которой передаются показания, фамилию и текущие показания приборов учета горячей воды. Также передать показания можно в будние дни с 8.00 до 18.00, позвонив по телефону 8(351-30)5-31-00.
В дальнейшем планируется расширение каналов приема показаний, в том числе через СМС, месенджеры, чатботы и др.
Стоит напомнить, что в случае отсутствия показаний приборов учета, расчет производится по средним значениям или нормативу - в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 354. Норматив применяется к количеству проживающих или собственников жилых помещений. При условии передачи показаний в следующем месяце будет сделан перерасчет исходя из предоставленных показаний.
Способы и реквизиты оплаты теплоснабжения и горячего водоснабжения будут указаны на квитанциях, которые будут разосланы по адресатам до 1 октября.
Для клиентов физических лиц, чьи дома и квартиры оснащены приборами учета воды
В сентябре придет квитанция от ММПКХ г.Озерска с начислениями за горячую и холодную воду по показаниям, переданным в августе. Она оплачивается исходя из обычных способов оплаты, установленных данным предприятием.
В начале октября придут две квитанции. Первая от ММПКХ г. Озерска: в ней будут начисления за горячую воду по показаниям, переданным в сентябре - за 11 дней сентября, которые также оплачиваются ММПКХ. Вторая от «Русатом Инфраструктурные решения», по показаниям приборов, переданным в сентябре за 20 дней сентября, которые оплачиваются РИР. Разделение месяца на два платежа разным предприятиям вызвано переходным периодом, в дальнейшем квитанции на оплату за тепло и горячую воду будут приходить только от РИР.
Для клиентов физических лиц, чьи дома и квартиры не оснащены приборами учета воды
Клиентам чьи квартиры и дома не оснащены приборами учета воды в сентябре придет квитанция от ММПКХ г. Озерска за август, а в начале октября – от «Русатом Инфраструктурные решения», за сентябрь.
Также обращаем внимание, что с 1 сентября 2021 года начал работать офис очного обслуживания клиентов. Там можно проконсультироваться по всем вопросам, связанным с оказанием услуг ГВС и теплоснабжения, проверить начисления, подать предложения по улучшению качества клиентского сервиса.
Адрес офиса:
Озерск, ул. Кыштымская, 73а (ТЦ «Парус»), левое крыло, 3 этаж
Время работы:
Понедельник-пятница с 8.00 до 18.00
Многоканальный телефон: 8(351-30)53-100
Электронный адрес: client@rusatom–utilities.ru
Напомним, с 1 сентября 2021 года РИР приступил к управлению Аргаяшской ТЭЦ. Договор о покупке станции был подписан с ПАО «Фортум» в июле 2021 года. В течение последующего времени и до 1 сентября шли завершающие процедуры государственной регистрации перехода права собственности. Для управления ТЭЦ создан филиал АО «РИР» в Озерске, который возглавил Игорь Савельев. В настоящее время компания полностью управляет работой станции и выполняет функции ЕТО.
Новости и дополнительную информацию можно узнать на сайте филиала РИР в Озерске по адресу https://rosatom-teplo.ru/ozersk
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа