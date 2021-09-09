Фестиваль духовной музыки в Кыштыме можно будет посмотреть онлайн

Пятый Международный фестиваль духовной музыки откроется в Кыштыме 10 сентября в 19:00. Концерт пройдет в Христорождественском храме. Все выступление можно будет посмотреть онлайн на сайте областного телевидения.

Под сводами храма выступят Камерный хор Крымской филармонии «Таврический благовест», московский ансамбль духовной музыки «Благовест», Государственная академическая хоровая капелла Республики Башкортостан, квартет монастыря во имя Святых Царственных Страстотерпцев в урочище Ганина Яма и Челябинский камерный хор им. В. В. Михальченко.

Концерты в Кыштыме также пройдут 11 и 12 сентября в Христорождественском храме и Народном доме.

https://www.1obl.ru/news/kultura/festival-dukhovnoy-muzyki-v-kyshtyme-mozhno-budet-posmotret-onlayn/