Юные озерские боксёры вернулись из Коркино с двумя золотыми наградами

4 сентября в Коркино закончилось открытое первенство города на призы физкультурно- оздоровительного комплекса Русской медной компании.

В турнире участвовали более 80 боксёров из Челябинской области и Башкортостана. Озерск представляли спортсмены клуба "Легион Мастеров" Филиппенков Мирон и Бакеев Евгений. Ребята показали отличный бокс и завоевали два золота. Мирона Филиппенкова также наградили дополнительным призом – за самый красивый бой. Тренируются ребята под руководством тренеров Никулина Дмитрия, Жигмонта Александра, Босова Александра и Шепелева Дмитрия.

Организация соревнований была на высоком уровне, были подготовлены достойные призы, которые очень порадовали ребят. Также клуб "Легион Мастеров" выражает благодарность мастеру спорта Андрею Гришину, который поддерживает деятельность клуба, за премии, предоставленные юным спортсменам.

Информация и фото клуба "Легион мастеров".

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/48397/