Южноуральских грибников предупредили об отравлении

Южноуральских грибников предупредили о возможности пищевого отравления – его наиболее частой причиной является ботулизм.

Ботулизм – тяжелое пищевое бактериальное отравление, поражающее центральную нервную систему, приводящее, при отсутствии своевременного лечения, к параличу дыхательной мускулатуры и летальному исходу. В 95% случаев причиной ботулизма являются консервированные грибы домашнего приготовления.

Отмечается, что тяжелее всего «грибное» отравление переносят люди с ослабленным здоровьем и дети, в чьем организме нет необходимого количества ферментов для их переваривания. Именно поэтому не рекомендуется кормить любыми грибами детей до 14 лет.

Чаще всего пищевые отравления грибами связаны с недостатком информации о грибах: люди собирают незнакомые или ложные грибы, в местах, где они накапливают соли тяжелых металлов и ядохимикаты: около дорог, в городских парках.

Клиническая картина отравления: обычно через несколько часов после употребления грибов появляются боли в животе, тошнота, рвота, понос, слабость, головная боль, головокружение, повышение температуры, увеличение и болезненность печени, гипотония.

Очень важно при появлении признаков отравления грибами, до прибытия врача, принять экстренные меры, оказать пострадавшему доврачебную помощь для предотвращения всасывания яда.

https://dostup1.ru/society/Yuzhnouralskih-gribnikov-predupredili-ob-otravlenii_141222.html