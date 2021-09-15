Стартовал новый учебный год в СЮТе!

«Молодежная палата» Челябинской области продолжает прием заявок на участие в проекте «Кадры». Основной задачей проекта является подготовка будущих GR-менеджеров – специалистов по правильному взаимодействию с органами государственной власти Подробнее
До 5 декабря 2021 года включительно проводится регистрация школьников для участия в «Финатлоне для старшеклассников» — XVII Всероссийской олимпиаде по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг Подробнее
В прошлом году проект «Театральный дневник» нашел отклик у учащихся и педагогов. Самым лучшим был признан дневник Александра Боброва, ученика 3 «А» класса, школы № 25. Классный руководитель и наставник Нина Николаевна Орлова. Юного театрала поздравили со сцены режиссер Дмитрий Ерохин и персонажи спектакля, вручив ему диплом и подарок Подробнее
На Станции юных техников начался новый учебный год! Мы подготовили сюжет о старейшем заведении дополнительного образования города Озёрска, которое является поистине уникальным для города и Челябинской области.