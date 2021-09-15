Стартовал новый учебный год в СЮТе!

В прошлом году проект «Театральный дневник» нашел отклик у учащихся и педагогов. Самым лучшим был признан дневник Александра Боброва, ученика 3 «А» класса, школы № 25. Классный руководитель и наставник Нина Николаевна Орлова. Юного театрала поздравили со сцены режиссер Дмитрий Ерохин и персонажи спектакля, вручив ему диплом и подарок Подробнее