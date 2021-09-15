В Каслинском районе спасатели нашли 75-летнюю женщину на болоте

В Каслинском районе пожилая женщина заблудилась на заболоченных берегах озера Келейное.

Сообщается, что женщина отправилась собирать клюкву и не вышла на дорогу до наступления сумерек, а в темноте попала в болота. У пенсионерки был с собой телефон, она смогла позвонить знакомым и сообщить, что пропала.

Около полуночи спасатели обнаружили пропавшую и отвели в ближайший охотничий домик, чтобы согреть ее. Медицинская помощь туристке не понадобилась.

https://dostup1.ru/accident/V-Kaslinskom-rayone-spasateli-nashli-75-letnyuyu-zhenschinu-na-bolote_141296.html