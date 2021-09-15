Афиша 18-19 сентября! Куда сходить и что посмотреть!

В выходные обещают заморозки и непогоду?
Не грустим! Пусть вас согревают многочисленные культурные и развлекательные мероприятия!
Озёрск и его окрестности
Все выходные:
График работы Детского парка!
Суббота, 18-ое сентября
С 1о до 16-оо, Городской музей
В первом зале мы продолжаем серию выставок «Мир наших увлечений» - и представляем персональную выставку работ Василия Казакова «Наша чудесная планета!». На ней представлены живопись и графика озерского художника-самоучки, в которой отражен авторский взгляд на дикую природу, животный мир, архитектуру, а также фантазии на космические темы.
Во втором зале Озерского городского музея мы представляем выставку работ южноуральских фотографов «Первозданная Россия», которая любезно предоставлена Государственным историческим музеем Южного Урала и рассказывает исключительно о нетронутой, дикой природе нашего края. Тридцать семь фотографов-пейзажистов из Челябинска, Озерска, Магнитогорска, Катав-Ивановска, Миасса, Златоуста и других городов и населенных пунктов нашей области представили здесь снимки дикой природы: разные ландшафты ― от степей и лесов до скалистых вершин, все времена года и многочисленные животные и растения Южного Урала показаны на этой выставке
1о-оо, стадион "Труд"
Озёрск присоединяется к Всероссийскому дню бега «Кросс нации». Его проводят ежегодно с 2004 года, в сентябре. В этом году на старт выйдут спортсмены в 85 субъектах Российской Федерации.
С 11 до 16-00 глк "Егоза"
График, цены, условия прежние...
5 трасс с трамплинами и подъёмник!
Подъёмник работает с 11:00 до 16:00!
1200₽ - день катания // 700₽ - 7 подъёмов
Обед - 250₽
Мангальные зоны 200 руб/час
Эко-тропа до сугомака
Наличие шлема обязательно!
Несовершеннолетним требуется расписка от родителей.
18-3о, Театр "Наш дом"
18 и 19 сентября поздравляем с Юбилеем заслуженного артиста России Вохобжона Азимова.
Два дня поздравлений, две совершенно разные программы. Мы приглашаем Вас разделить с Юбиляром яркие эмоции этого события.
Воскресенье, 19-ое сентября
С 1о до 12-оо,
Очередная "Разделяйка"!
Важно! Небутылочный и белый ПЭТ и бутылки ПЭТ из-под масла пока не принимают - их не принимают в Озерске и Кыштыме, но будут искать варианты.
11-00, Театр "Наш дом"
Премьера спектакля "Я ничего не боюсь!" уже в это воскресенье 19 сентября в 11:00!
Страшно интересная история о том, как стать храбрым.
Автор, режиссер и художник - Ирина Костерина
15-00, Центральная городская библиотека
Клуб «Рифей» приглашает вас на концерт памяти человека, чье имя прочно вошло в анналы российской культуры и истории - Юрия Визбора!
18-3о, Театр "Наш дом"
"ПОЮЩАЯ КОЗА"
Концерт-капустник.
Второй день празднования Юбилея Вохобжона Азимова будет кардинально отличаться от первого. Именинник соберёт целое созвездие выдающихся артистов и просто талантливых людей. Совместно с лауреатами фестиваля "Весёлая коза" и конкурсов актёрской песни (гости из Москвы, Нижнего Новгорода, Вологды, Перми, Красноярска и др.) Вохобжон Иминович устроит концерт-капустник!
Материал подготовила Александра Лебедева.