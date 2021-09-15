Афиша 18-19 сентября! Куда сходить и что посмотреть!

В выходные обещают заморозки и непогоду?

Не грустим! Пусть вас согревают многочисленные культурные и развлекательные мероприятия!

Озёрск и его окрестности

Все выходные:

График работы Детского парка!

Суббота, 18-ое сентября

С 1о до 16-оо, Городской музей

В первом зале мы продолжаем серию выставок «Мир наших увлечений» - и представляем персональную выставку работ Василия Казакова «Наша чудесная планета!». На ней представлены живопись и графика озерского художника-самоучки, в которой отражен авторский взгляд на дикую природу, животный мир, архитектуру, а также фантазии на космические темы.

Во втором зале Озерского городского музея мы представляем выставку работ южноуральских фотографов «Первозданная Россия», которая любезно предоставлена Государственным историческим музеем Южного Урала и рассказывает исключительно о нетронутой, дикой природе нашего края. Тридцать семь фотографов-пейзажистов из Челябинска, Озерска, Магнитогорска, Катав-Ивановска, Миасса, Златоуста и других городов и населенных пунктов нашей области представили здесь снимки дикой природы: разные ландшафты ― от степей и лесов до скалистых вершин, все времена года и многочисленные животные и растения Южного Урала показаны на этой выставке

1о-оо, стадион "Труд"

Озёрск присоединяется к Всероссийскому дню бега «Кросс нации». Его проводят ежегодно с 2004 года, в сентябре. В этом году на старт выйдут спортсмены в 85 субъектах Российской Федерации.

С 11 до 16-00 глк "Егоза"

График, цены, условия прежние...

5 трасс с трамплинами и подъёмник!

Подъёмник работает с 11:00 до 16:00!

1200₽ - день катания // 700₽ - 7 подъёмов

Обед - 250₽

Мангальные зоны 200 руб/час

Эко-тропа до сугомака

Наличие шлема обязательно!

Несовершеннолетним требуется расписка от родителей.

18-3о, Театр "Наш дом"

18 и 19 сентября поздравляем с Юбилеем заслуженного артиста России Вохобжона Азимова.

Два дня поздравлений, две совершенно разные программы. Мы приглашаем Вас разделить с Юбиляром яркие эмоции этого события.

Воскресенье, 19-ое сентября

С 1о до 12-оо,

Очередная "Разделяйка"!

Важно! Небутылочный и белый ПЭТ и бутылки ПЭТ из-под масла пока не принимают - их не принимают в Озерске и Кыштыме, но будут искать варианты.

11-00, Театр "Наш дом"

Премьера спектакля "Я ничего не боюсь!" уже в это воскресенье 19 сентября в 11:00!

Страшно интересная история о том, как стать храбрым.

Автор, режиссер и художник - Ирина Костерина

15-00, Центральная городская библиотека

Клуб «Рифей» приглашает вас на концерт памяти человека, чье имя прочно вошло в анналы российской культуры и истории - Юрия Визбора!

18-3о, Театр "Наш дом"

"ПОЮЩАЯ КОЗА"

Концерт-капустник.

Второй день празднования Юбилея Вохобжона Азимова будет кардинально отличаться от первого. Именинник соберёт целое созвездие выдающихся артистов и просто талантливых людей. Совместно с лауреатами фестиваля "Весёлая коза" и конкурсов актёрской песни (гости из Москвы, Нижнего Новгорода, Вологды, Перми, Красноярска и др.) Вохобжон Иминович устроит концерт-капустник!

Материал подготовила Александра Лебедева.