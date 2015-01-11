Синоптики предупредили о скачке атмосферного давления в Челябинской области

В Челябинской области резко взлетело атмосферное давление. Эксперты рассказали, к чему готовиться в ближайшие дни.

По данным специалистов, во вторник 21 сентября, давление составит 751 мм ртутного столба. Средним значением для сентября на Южном Урале считается 739-741 мм, соответственно, показатели отклонятся почти на 10 пунктов.

Как отмечают эксперты, продлится это до конца недели. В четверг, 23 сентября, ртутные столбики покажут максимальное значение – 752 мм. А в субботу давление начнет постепенно снижаться, и будет уже около 749 мм.

Отметим, что атмосферное давление может повышаться вместе с потеплением. Так, на территории Челябинской области ожидается до +12 градусов в дневные часы. Кроме того, ближайшие дни будут безветренными и сухими.

Такие скачки давления могут почувствовать на себе метеозависимые люди и те, у кого есть проблемы с артериальным давлением. Среди жалоб, как правило, сонливость, головные боли, снижение работоспособности.

https://www.cheltv.ru/sinoptiki-predupredili-o-skachke-atmosfernogo-davleniya/