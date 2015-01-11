В Челябинской области на карантине 15 школ и почти 500 классов

В Челябинской области на карантин по ОРВИ закрыты 480 классов в 140 школах.

Также в области полностью закрыты на карантин по ОРВИ 15 школ, преимущественно сельских поселениях: в Агаповском, Аргаяшском, Увельском, Красноармейском, Чебаркульском, Троицком, Уйском муниципальных районах и Озерском городском округе.

По предписанию Роспотребнадзора из-за контакта с больными коронавирусом в семи школах региона девять классов ушли на дистант.

В детских садах ситуация не изменилась – ни одна группа не закрыта на карантин по ОРВИ, но 16 – находятся на изоляции из-за контакта с зараженным COVID-19.

https://dostup1.ru/medicine/V-Chelyabinskoy-oblasti-na-karantine-15-shkol-i-pochti-500-klassov_141415.html