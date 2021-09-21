РыжийФест в Озерске

С 24 по 26 сентября в Челябинске пройдет II Всероссийский литературный форум #РыжийФест! Если в первые два дня форум пройдет на площадке Центра международной торговли (пр. Ленина, 35), то в третий день #РыжийФест отправится по городам региона – 26 сентября известные российские авторы приедут на творческие встречи с жителями Сатки, Озёрска и Миасса.

Подробную информацию ищите на сайте рыжийфест.рф/satka

Выездной площадкой #РыжегоФеста станет Озёрск.

26 сентября в Центральной городской библиотеке (ул. Советская, 8) состоятся по-настоящему фантастические и очень творческие встречи с известными писателями, критиками и журналистами: Яной Летт, Василием Владимирским, Ульяной Бисеровой и Еленой Бойцовой.

Обсудим отличия отечественной фантастики от зарубежной, узнаем, какие удивительные приключения ждали Джорджа Мартина и Питера Уоттса в России (спойлер: мы до сих пор не можем поверить в реальность некоторых из них), а также попробуем сделать свои первые шаги в создании нового литературного мира (почти как у Дж. Р. Р. Толкина (или даже лучше)).

До встречи осталось совсем немного – поэтому уже сейчас мы рекомендуем взять подготовить вопросы, ознакомиться с программой встреч (на сайте рыжийфест.рф/ozersk) и обвести в календаре 26 сентября (начало – в 12.30)! Увидимся в Центральной городской библиотеке (ул. Советская, 8).

Партнер #РыжегоФеста в Озёрске – ПО «Маяк».

Подробную информацию ищите на сайте рыжийфест.рф/satka

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/48453/