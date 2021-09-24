Отравленный в челябинском зоопарке медведь пошел на поправку

В Челябинском зоопарке гималайский медведь Харитон приступил к приему пищи – это один из признаков, что животное пошло на поправку после массового отравления, которое устроили неизвестные.

Сотрудники учреждения отметили, что боятся давать какие-либо прогнозы, но надеются, что Харитон полностью преодолеет последствия отравления.

«Наш старичок сильный и будет бороться дальше. До этого момента вся терапия и все ветеринарные манипуляции проводились в уличном вольере, где он находился с 23 сентября. Сейчас Харитошу удалось перевести во внутренние помещения, где ветеринары совместно с зоологами продолжают его лечение», – рассказали в зоопарке.

В пресс-службе пояснили, что сходные с признаками отравления бурых медведей Бусинки, Степы и Маши симптомы проявились у Харитона в тот же день, что и у других медведей. Сразу же была начата терапия. Ветеринары и зоологи не отходили от медведя, оказывая ему всю необходимую помощь.

https://dostup1.ru/society/Otravlennyy-v-chelyabinskom-zooparke-medved-poshel-na-popravku_141593.html