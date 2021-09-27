В России назвали сроки окончания пандемии COVID-19

Врач-инфекционист Евгений Тимаков назвал минимальный срок окончания пандемии COVID-19 – по его мнению, она продлится еще, как минимум, год.

По его словам, более точный прогноз можно будет дать весной, когда станет понятно, мутировал вирус еще, или нет, а также насколько он адаптировался и как меняется со временем.

Ранее глава компании-производителя вакцин от коронавируса Pfizer Альберт Бурла сообщил, что ожидает возвращения к нормальной жизни после пандемии коронавируса еще раньше – в течение года, но при условии ежегодной вакцинации.

Тем временем в России 27 сентября начались клинические испытания шестой вакцины от коронавируса. Она называется «Бетувакс-Ков-2». Препарат состоит из наночастиц, которые имитируют коронавирус SARS-CoV-2, но не способны инфицировать млекопитающих.

https://dostup1.ru/medicine/V-Rossii-nazvali-sroki-okonchaniya-pandemii-COVID-19_141643.html