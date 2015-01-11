В Озерске открывается сезон музыкальных вечеров с участием исполнителей мирового уровня

В честь Международного дня музыки в Озерске состоятся концерты «Андрей Комаров приглашает», на которых выступит лауреат международных конкурсов и обладатель престижных музыкальных премий, пианист Константин Емельянов. Открытие сезона классической музыки в Детской музыкальной школе №1 (ДМШ №1) смогут посетить жители нашего города.

3 октября на концерт приглашены учащиеся, родители, педагоги озерской музыкальной школы, студенты и преподаватели Озерского государственного колледжа искусств. Билеты на мероприятие 4 октября доступны для бронирования и приобретения всем желающим. Все вырученные от продажи средства будут направлены на дальнейшее развитие ДМШ №1.

«Благодаря Андрею Ильичу, у озерчан не только появится возможность посетить выступления звезд классической музыки высочайшего уровня, но и внести свой вклад в дальнейшее развитие нашей школы и обучение будущих виртуозов», — отметила ранее в интервью директор Детской музыкальной школы № 1 г. Озерска Лариса Кузнеченкова.

Константин Емельянов исполнит произведения Ж.Ф.Рамо, М.де Фалья, Р.Шумана, С.В.Рахманинова на новом концертном рояле марки Steinway&Sons, выбранном для образовательного учреждения маэстро Денисом Мацуевым.

В ближайшее время жителям Озерска будет представлена полноценная концертная программа и афиша музыкальных вечеров «Андрей Комаров приглашает». Постоянной площадкой для мероприятий станет обновленный акустический филармонический зал музыкальной школы.

Для справки:

Проведение музыкальных вечеров «Андрей Комаров приглашает» – одно из направлений благотворительной деятельности уроженца Озерска, мецената Андрея Комарова. За последние годы по его инициативе и при финансовой поддержке в Челябинске и Озерске состоялись концерты пианиста-виртуоза, Народного артиста России Дениса Мацуева, Челябинского симфонического оркестра под руководством дирижера Адика Абдурахманова, симфонического оркестра Москвы «Русская филармония», спектакли Народного артиста России Константина Райкина, а также выступления музыкантов с мировыми именами – Николая Луганского, Бориса Андрианова, Николая Сивчука и Елены Ревич.

Константин Емельянов является лауреатом престижных международных конкурсов: Международного конкурса молодых пианистов памяти Владимира Горовица (2012 г., Киев, Украина), Международного конкурса пианистов в Вероне (2017 г., Италия), Международного конкурса пианистов в Сучжоу (2017 г., Китай). В 2017 году музыкант стал обладателем I премии и Приза зрительских симпатий на Международном конкурсе пианистов им. Жан-Батиста Виотти (Верчелли, Италия). В 2019 году Константин Емельянов стал лауреатом III премии XVI Международного конкурса им. П. И. Чайковского (Москва, Россия), после этого музыканту было присуждено звание «Артиста Радио России». Также он был удостоен Приза зрительских симпатий читателей журнала «Музыкальная жизнь».

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/48540/