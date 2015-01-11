Сухая погода на Южном Урале сменится дождем и мокрым снегом

С пятницы, 1 октября, на Южном Урале ожидается изменение погоды – на смену сухой погоде придут дожди с мокрым снегом.

Осадки в отдельных районах Челябинской области ожидаются уже в ночь на пятницу. Температура опустится до минус 4 – плюс 1. Днем будет облачно с прояснениями и также вероятны небольшие дожди, плюс 4-9.

В ночь на субботу, 2 октября, температура незначительно повысится до минус 2 – плюс 3, а осадки в виде небольшого дождя и мокрого снега сохранятся в течение всего дня, причем на севере региона они ожидаются более сильные. В светлое время суток столбики термометров покажут 6-11 градусов выше нуля.

Такой же прогноз распространяется и на Челябинск. Только ночные температуры в областном центре будут на 1-2 градуса выше, чем средние по региону.

https://dostup1.ru/society/Suhaya-pogoda-na-Yuzhnom-Urale-smenitsya-dozhdem-i-mokrym-snegom_141731.html