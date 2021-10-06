На Южном Урале потеплеет на 20 градусов

Синоптики опубликовали прогноз погоды в Челябинской области на 8 октября.

По данным Челябинского Гидрометцентра, этой ночью в регионе столбики термометров покажут от плюс 2 до минус 3 градусов, в горах и низинах – минус 6. Также в ночное время и утром 8 октября ожидаются туманы. Днем воздух прогреется до 9-14 градусов выше нуля. Северо-западный, западный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

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