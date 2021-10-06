В России ужесточили правила поездок детей за границу

МВД России изменила правила разрешения на поездки детей за границу – они касаются порядка приема и подачи заявлений о несогласии на выезд детей за рубеж.

Приказ министерства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В частности, теперь родители должны будут указывать, в какие конкретно страны они запрещают поездку и на какой период.

Кроме того теперь несогласный с выездом родитель может указать, запрещает ли он вообще выезд за рубеж до достижения ребенком 18 лет, либо указать конкретные даты начала и окончания периода ограничения выезда. Также он может запретить выезд во все государства, либо в какие-то конкретно.

Помимо этого, документ регламентирует отзыв заявления о несогласии на выезд, так как до этого он не был прописан вовсе. Для того, чтобы отозвать свое несогласие, нужно прийти с заявлением в территориальный орган МВД или другую инстанцию, где гражданин подавал предыдущее заявление.

https://dostup1.ru/society/V-Rossii-uzhestochili-pravila-poezdok-detey-za-granitsu_142001.html