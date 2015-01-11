Житель Озерска перевел 3 миллиона рублей мошенникам

Сегодня о дистанционном мошенничестве знают наверное все, но злоумышленники бывают настолько убедительны , что даже бдительные и внимательные граждане становятся их жертвами.

В дежурную часть УМВД России по ЗАТО г. Озерск обратился мужчина, 1952 года рождения, с заявлением о совершении в отношении него мошенничества. Местный житель пояснил сотрудникам полиции, что ему несколько раз звонили неизвестные, и представлялись должностными лицами различных организаций. Ему сообщали, что его персональные данные скомпрометированы, в результате чего на него пытаются оформить кредит, но при содействии со службы безопасности банка, операцию предотвратили, мошенников задержали, но ему необходимо обезопасить деньги.

После этого с мужчиной связался так же представитель, якобы департамента информационной безопасности Центробанка, и убедил в необходимости перевести деньги на виртуальный счет, но звонившим людям озерчанин не поверил и прекратил разговор.

Однако, когда в очередной раз мошенники позвонили и представились сотрудниками правоохранительных органов, мужчина потерял бдительность и доверился словам неизвестных, обналичил денежные средства и перевел на указанный злоумышленниками безопасный счет. Таким образом, житель Озерска лишился 3 миллионов рублей.

Следственным отделом Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество). Максимальная санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Стражи порядка напоминают, что рассказы о «безопасных счетах», «возвратах денежных средств», «легкого заработка на бирже в кратчайшие сроки» - это уловки мошенников. Если звонивший сообщает, что вашим сбережениям угрожает опасность, необходимо прервать разговор и самостоятельно перезвонить в финансовую организацию по номеру, указанному на вашей банковской карте.