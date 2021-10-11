О вакцинации против гриппа населения Озерского городского округа

Межрегиональное управление №71 ФМБА России напоминает, что в Озерском городском округе продолжается вакцинация против гриппа.

Период с сентября по ноябрь самое подходящее время для вакцинации от гриппа, так как прививаться нужно за две-три недели до начала подъема заболеваемости, чтобы успел сформироваться необходимый иммунитет.

В настоящее время на 12.10.2021 г. привито от гриппа 3,5% населения Озерского городского округа, эти показатели иммунизации являются недостаточными для создания надежной защиты населения от гриппа и предотвращения эпидемии.

Постановлением главного государственного врача Российской Федерации от 21.07.2021 №20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в эпидемическом сезоне 2021-2022 годов» определены необходимые меры по предупреждению заболеваемости гриппом и ОРВИ в предстоящем эпидемическом сезоне, а также определен уровень охвата вакцинацией против гриппа не менее 60% от населения и не менее 75% лиц из групп риска.

Особенностью предстоящего эпидемического сезона 2021-2022 гг. является риск подъема заболеваемости сразу трех респираторных заболеваний – коронавируса, гриппа и пневмонии. Самое опасное явление – это совмещение пандемии Covid-19 с сезонной эпидемией сезонного гриппа.

Обращаем внимание, что прививка от коронавируса не может защитить от гриппа. Сейчас очень важно привиться не только от коронавируса, но и от гриппа!

Вакцинация от гриппа проводится в кабинете № 602 городской поликлиники.

Записаться на вакцинацию от гриппа можно на сайте КБ№71, по т. 4-40-90, 4-09-10, а также у администратора городской поликлиники с 08:00 до 14:00 часов.

Кроме того, сформированы выездные прививочные бригады для учреждений и организаций. Заявку на выезд прививочной бригады вы можете оставить по т. 7-63-84.

Работники ФГУП «ПО «Маяк» могут привиться от гриппа на здравпунктах предприятия, в заводской поликлинике (запись по т. 2-50-12).

Специалисты Межрегионального управления №71 рекомендуют поставить прививку против гриппа. Это позволит защитить Вас и Ваших близких от заболевания гриппом и его осложнений.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/48672/