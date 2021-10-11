«Трактор» обыграл «Адмирал» в серии буллитов

В понедельник во Владивостоке завершился первый матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между челябинским «Трактором» и местным «Адмиралом». Встреча завершилась победой гостей по буллитам (4:3).

Для челябинского клуба эта игра стала третьей в рамках выездного турне на Дальний Восток. До этого «медведи» дважды сыграли в Хабаровске против «Амура» (2:0, 5:4).



Эксперты портала Рейтинг Букмекеров, где кроме новостей и прогнозов на матчи можно найти обзоры на приложения для ставок и покера, до начала поединка во Владивостоке предполагали, что «Адмирал» сумеет выстоять в основное время. Так и случилось – команды сумели определить победителя лишь в серии послематчевых буллитов.

Команда из Владивостока удивила соперников на первых минутах встречи – на 2-й минуте Александр Шевченко забил первую шайбу в ворота «Трактора», а минуту спустя Дмитрий Лугин удвоил преимущество хозяев.

Лишь во втором игровом отрезке нападающий «Трактора» Виталий Абрамов на 28-й минуте сократил отставание челябинцев в счете. Затем игрок «Адмирала» Дмитрий Лугин оформил дубль и вернул комфортное преимущество владивостокской команды.

Игроки «Трактора» сравняли счет лишь в последние 5 минут основного времени: сначала отличился Альберт Яруллин, а затем – Лукаш Седлак. Овертайм прошел без забитых шайб, а автором решающего буллита стал финский нападающий Теему Пулккинен.

Несмотря на то, как складывалась игра с «Адмиралом», эта победа стала уже пятой подряд для команды Гатиятулина. «Трактор» с 28 очками занимает вторую строчку турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ, отставая от «Металлурга» на 2 очка.