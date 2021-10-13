Озерчане смогут поставить прививку от COVID-19 в торговом центре в ближайшую субботу

Уважаемые жители Озерского городского округа!
Приглашаем вас посетить пункт вакцинации от коронавируса, который будет работать в ТРК «Фестиваль» 16 октября 2021 года, с 10:00 до 14:00.
Профилактическое мероприятие будут проводить сотрудники Клинической больницы №71 ФМБА РФ.
Используемые препараты: первый компонент «Спутнка V», в случае ревакцинации - «Спутник Лайт».
Всем желающим поставить прививку против новой коронавирусной инфекции при себе необходимо иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС.
Перед прививкой пациента осмотрит медицинский работник: измерит давление, проверит температуру и состояние слизистых (нос, горло), чтобы исключить острые заболевания. Сдавать ПЦР-тест или тест на антитела к коронавирусу, чтобы убедиться, что вы не перенесли заболевание бессимптомно, личный выбор каждого.
Местом вакцинации станет одна из секций ТРК «Фестиваль». Следуйте за указателями.