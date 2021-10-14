Два озерских театра примут участие в областном фестивале «Сцена»

ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск напоминает, что в соответствии с частью 1 статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), административный штраф за нарушения Правил дорожного движения должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности не позднее 60 дней со дня вступления в законную силу постановления о наложении штрафа Подробнее