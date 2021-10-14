Два озерских театра примут участие в областном фестивале «Сцена»

31 ежегодный фестиваль пройдет в пяти городах: Челябинске, Магнитогорске, Озерске, Верхнем Уфалее и Златоусте. В этом году профессиональные театры вниманию жюри и зрителей представят постановки для взрослых. Именно ежегодный формат позволяет проводить отдельные фестивали для детской и взрослой аудитории. В этом году возрастной ценз «Сцены» – 12+. Предыдущий фестиваль в 2019 году представлял спектакли с ограничением 0+.
В течение одиннадцати дней будет показано 17 спектаклей по классическим и современным произведениям, а также музыкальные постановки (афиша).
Озерский театр драмы и комедии "Наш дом" неоднократно становился дипломантом и удостаивался разных наград фестиваля "Сцена": «За лучший дуэт», «За лучшее музыкальное оформление», «Лучшее актерское трио», специальных призов жюри «За современное прочтение литературной классики для подростковой аудитории» и «За работу с детьми и приобщение их к отечественной культуре», а также «За лучший актерский ансамбль».
В этом году театр участвует в фестивале со спектаклем "Лес", который был поставлен в 2018 году режиссером Людмилой Исмайловой и художником-постановщиком Ольгой Горячевой (г. Санкт-Петербург) и получил высокую оценку ведущих российских театральных критиков.
Спектакли театра кукол «Золотой петушок» за последние 10 лет также неоднократно были отмечены наградами в рамках фестиваля «Сцена». Среди них высшая награда – «Лучший спектакль для детей», а также дипломы «Лучшая режиссура», «Лучшая сценография», «Лучший актерский ансамбль», «Лучшее сценическое воплощение русской народной сказки».
23 октября жюри и зрители фестиваля «Сцена-2021» познакомятся с новой постановкой Озерского театра кукол «Невероятные путешествия барона Мюнхаузена» в исполнении Сергея Гальперина. Премьера спектакля состоялась 26 июня 2021 года.
Преимущество фестиваля в том, что он позволяет зрителям и театральной общественности ежегодно знакомиться с тем, как и чем живут южноуральские театры, видеть их творческий поиск и потенциал. 19 октября фестиваль откроется спектаклем «Номер 6» Челябинского театра драмы.
По информации «Дирекции фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области», изюминкой фестиваля этого года станет «Актерский клуб». 29 октября в Магнитогорске после торжественной церемонии награждения и Гала-концерта у всех участников фестиваля будет возможность пообщаться в теплой, дружеской обстановке.
Актуальная информация о фестивале доступна в официальной группе 31 областной фестиваль театров «Сцена−2021» (vk.com), где можно найти полную афишу «Сцены», прочитать анонсы спектаклей, узнать условия бронирования и покупки билетов.
Фестиваль проходит при поддержке губернатора и Законодательного собрания Челябинской области. Организаторами выступают министерство культуры, АНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области» и Челябинское областное отделение Союза театральных деятелей России.
Использованы материалы сайта: https://pravmin.gov74.ru
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа