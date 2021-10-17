Пермский школьник, устроивший стрельбу, избежит наказания

Под Пермью сегодня утром, 18 октября, ученик шестого класса произвел два выстрела.

Стрелка уже задержали. В школе отменили занятия и отправили детей по домам, никто из учеников не пострадал.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, шестиклассник избежит наказания, но его могут поместить в специальное учебно-воспитательное учреждение. «Стрелявший в школе ученик не будет привлечен к уголовной ответственности в силу положений Уголовного кодекса. Общая уголовная ответственность наступает с 16 лет. За особо тяжкие преступления – с 14», – сказал собеседник агентства, добавив, что школьник еще не достиг данного возраста.

https://dostup1.ru/society/Permskiy-shkolnik-ustroivshiy-strelbu-izbezhit-nakazaniya_142363.html