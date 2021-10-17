Дождь, переходящий в снег: какой будет погода в Челябинской области

Резкое ухудшение погоды прогнозируют южноуральские синоптики.

По данным Челябинского Гидрометцентра, 19 и 20 октября в области местами пройдут дожди (в горах с мокрым снегом), 21 октября выпадут осадки в виде дождя, переходящего в снег. Северный ветер придет на смену южному и будет дуть со скоростью 6-11 м/с, возможный порывы до 15-18 м/с.+

Также в регионе ожидается похолодание: 19 октября температура воздуха составит плюс 9-14 градусов, 20-го – плюс 3-8 градусов, 21-го – от минус 1 до плюс 4 градусов.

https://dostup1.ru/society/Dozhd-perehodyaschiy-v-sneg-kakoy-budet-pogoda-v-Chelyabinskoy-oblasti_142370.html

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