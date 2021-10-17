Стартует второй этап Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью

УМВД России по ЗАТО г. Озерск напоминает, что на территории Челябинской области с 18 по 29 октября 2021 года состоится второй этап Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью».

Акция организована в целях сбора и проверки оперативно-значимой информации, оказания квалифицированной помощи и консультирования граждан по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц, привлечения общественности к противодействию незаконному обороту наркотиков.

Круглосуточно о фактах незаконного оборота наркотиков, находясь в г. Челябинске, можно сообщить по телефонам: 8 (351) 265-02-00, 8 (351) 266-14-14. Имеющуюся информацию о предполагаемых фактах незаконного оборота наркотиков, о лицах, причастных к преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков, можно сообщить по «телефону доверия» ГУ МВД России по Челябинской области 8 (351) 268-85-94 или в дежурную часть Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск по телефону 2-50-85 или 02 (102 – с любого оператора мобильной связи). Конфиденциальность гарантируется.

Информацию (фото и адрес) о незаконных надписях на объектах инфраструктуры, рекламирующих интернет-сайты по продаже наркотических средств и пропаганде их употребления, можно направлять на адрес электронной почты: 74chel.ukon@gmail.com.

Кроме того, квалифицированную помощь и консультацию по вопросам лечения и реабилитации наркопотребителей можно получить по телефону «горячей линии» Челябинской областной наркологической больницы 8 (351) 775-11-91.