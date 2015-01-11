Студент ОТИ НИЯУ МИФИ будет представлять Озерск в финале Российской национальной премии «Студент года – 2021»

В этом году по итогам заочного этапа Российской национальной премии «Студент года – 2021» 600 студентов из 70 регионов стали финалистами совместного проекта Российского Союза Молодежи и президентской платформы «Россия – страна возможностей». В номинации «Председатель совета обучающихся» одним из финалистов стал озерчанин студент ОТИ НИЯУ МИФИ Елисеев Николай.

Эксперты оценивали резюме участников, основу которого составили их достижения за 2019-2021 года, а также творческую видеопрезентацию. Самыми популярными номинациями стали: «Общественник года», «Интеллект года» и «Творческая личность года». Финал Российской национальной премии «Студент года» будет проходить с 13 по 18 ноября в Томске. На протяжении пяти дней студенты будут проходить конкурсные испытания, включающая индивидуальные и общие задания: самопрезентация, специальные тестирования, кейсы, открытые уроки, дебаты, социальное проектирование и ролевые игры. Экспертами Премии станут общественные, политические и научные деятели, спортсмены, деятели культуры и искусства, журналисты и медийные личности.

Российская национальная премия «Студент года» – уникальный конкурсный и образовательный проект для студентов образовательных организаций России, имеющих особые достижения в учебной, научной, спортивной, творческой и общественной жизни. С 2018 года Премия проходит для обучающихся в профессиональных образовательных организациях. Организаторами Премии являются Министерство образования Российской Федерации, Правительство Томской области, Автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей» и Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи». Премия реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» Национального проекта «Образование» и проходит при информационной поддержке Федерального агентства по делам молодежи.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/48764/