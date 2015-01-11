В Челябинской области прогнозируется ухудшение погодных условий!

Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей и пешеходов быть предельно внимательными на дороге. В Челябинской области похолодание и осадки в виде мокрого снега и дождя!

При таких погодных условиях из-за снижения коэффициента сцепления шин с проезжей частью при торможении транспортного средства увеличивается тормозной путь, что ведет к повышенному риску совершения дорожно-транспортных происшествий и к затруднению движения по автодорогам населенных пунктов и на загородных трассах. В случае ухудшения дорожной обстановки на трассы будут выведены дополнительные экипажи ДПС, которые будут оказывать помощь участникам дорожного движения. Госавтоинспекция напоминает водителям, что необходимо заменить летние колеса на зимние, во время передвижения соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров. По возможности воздержитесь от дальних поездок, дайте себе время адаптироваться к новым условиям. Если вы все-таки отправляетесь в путь, обязательно проверьте исправность транспортного средства, возьмите с собой теплые вещи, термос с горячим чаем, проверьте заряд сотового телефона, положите в багажник буксировочный трос. В случае непредвиденных ситуаций, связанных с поломкой транспортных средств, либо другими происшествиями, незамедлительно сообщайте в оперативные службы.

ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск