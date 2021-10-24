2021-10-25YEKT08:00:00 | Новости Городские новости Евгений Фомин: «Это война, которую мы ведем с опасной болезнью. И победа – дело общее!» Руководитель и ведущие специалисты Клинической больницы №71 ФМБА РФ рассказали о работе медиков в период пандемии и ответили на вопросы, связанные с Covid-19.

В разговоре, который состоялся в кабинете главного врача Клинической больницы №71 ФМБА РФ Евгения Фомина, кроме него приняли участие: Воронин С.В., заместитель главного врача по медицинской части, Аржанников К.Д., заведующий инфекционным ковидным госпиталем, Гусев А.Г, заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии, Калинкина Т.А., заведующая поликлиникой №3 (заводской), Масленникова Н.А., врач-эпидемиолог.

- Какова ситуация с ковидом в Озерском городском округе: количество заболевших, находящихся в стационаре и получающих медицинскую помощь?

- Сегодня в госпитале находится 233 человека с диагнозом «ковид». За прошедшую неделю зарегистрировано 523 новых случая заболевания COVID-19. Кроме этого, есть и большое количество амбулаторных больных – это и взрослые, и дети. Данные на 25 октября по Озерску, Новогорному и Метлино: от ковида лечатся взрослых – 997 человек, детей – 107.

В отделении реанимации находится 9 тяжелых больных – все они подключены к аппаратам вентиляции лёгких (ИВЛ).

- Какое поколение тяжелее болеет?

- По возрасту пациенты ковидного госпиталя и реанимации – в основном, люди старшего поколения, детей нет. Основная масса пациентов реанимации – 1955-65 годов рождения, самый молодой – 1972 года рождения, самому старшему – за 90 лет.

- Вопрос об организации медицинской помощи в Клинической больнице №71 живо обсуждается в социальных сетях. Как происходит работа с гражданами, у которых есть подозрения на ковид, и теми, у кого установлен диагноз?

- Оказание медицинской помощи в период пандемии осуществляется нами в строгом соответствии с Постановлением Правительства РФ и нормативными актами ФМБА РФ. Легко болеющие люди обслуживаются в поликлиниках (здесь разделены потоки здоровых и больных), а люди, которые имеют более тяжелые состояния - на дому. При наличии показаний для стационарного лечения заболевшие помещаются в ковидный госпиталь.

Решающее слово – где и как проходить лечение пациенту – остается за врачом, который учитывает сразу несколько факторов: хрипы при прослушивании (есть или нет), температуру, одышку, сатурацию, сопутствующие заболевания, возраст и т.д. Здесь осуществляется индивидуальный подход.

- Всем ли больным с диагнозом «ковид» необходимо проходить компьютерную томографию – так называемое КТ?

- Многие заблуждаются, когда при первых признаках ковида или при подтвержденном диагнозе требуют прохождения КТ. Это исследование необязательно при легком течении болезни, оно назначается, как правило, при изначально тяжелой форме. Направляет на КТ врач в соответствии с клиническими показаниями. В первые периоды заболевания КТ не делается. Она имеет смысл на определенных сроках течения болезни.

- Что вы можете сказать о тестировании на ковид в округе?

- Есть показатель количества тестов на 100 тысяч населения, в нашем округе показатель – 300-400. Норма – 200. Мы превышаем ее в 2 раза. Тестирование в Озерске проводится в Центре гигиены и эпидемиологии, в нашей Клинической больнице есть своя лаборатория, также мы возим тесты в Челябинск.

- В соцсетях публикуют посты, что у городской поликлиники люди с температурой выстраиваются в очередь, чтобы попасть в бокс (помещение с отдельным входом для оказания неотложной помощи больным ковидом). Стоят и мерзнут на улице. Иначе нельзя?

- Нам тоже кажется это странным, потому что все желающие, на самом деле, могут зайти внутрь здания, где тепло и есть стулья – созданы комфортные условия для ожидания приема врача.

- Учитывая рост заболеваемости, достаточно ли мест в вашем ковидном госпитале?

- Мы постоянно увеличиваем коечный фонд по ковиду: если мы начинали со 120 мест, то сегодня еженедельно добавляем места – в этот понедельник их было 240, во вторник уже получили разрешение ФМБА довести их количество до 280. Госпиталь занимает помещения в инфекционном отделении, в отделении кардиологии, теперь будут задействованы палаты терапии, которая находится на 7 этаже больницы.

- Как обстоят дела с плановой госпитализацией, не отодвинуты ли на второй план те жители, кто в ней нуждается?

- Несмотря на такое расширение, мы стараемся плановую госпитализацию, которая есть, не отменять. При этом мы строжайшим образом следим за тем, чтобы не занести инфекцию в действующие лечебные отделения. Поэтому человек, который поступает на плановую госпитализацию, сдает ПЦР-анализ в городской поликлинике (результат - в течение 72 часов), у экстренных больных делаем ПЦР-анализ в стационаре. И только после отрицательного результата помещаем больных в общие палаты.

Кроме этого, у нас продолжает действовать строгий запрет на посещение пациентов в стационарах. Обращаемся к жителям за пониманием: идет эпидподъем и ограничительные меры приняты исключительно для безопасности наших пациентов. Передачи принимаются в 7-этажном корпусе, «посылки» доставляются по палатам.

- Достаточно ли оснащена Клиническая больница №71 оборудованием и лекарствами для оказания неотложной помощи госпитализированным с диагнозом «ковид»?

- Все необходимое оборудование у нас есть, и в этом случае большую помощь Клинической больнице №71 оказали ПО «Маяк» и Росатом, которые неоднократно выделяли деньги и закупали по нашей заявке оборудование, которое нам необходимо. Реанимация полностью оснащена. Вопрос с искусственной вентиляцией легких также решен (в наличии - и аппараты, и кислород). На общем фоне, когда по стране есть проблемы с кислородом, мы его получаем и расходуем в большом количестве, ежедневно «Челябтехгаз» необходимые объемы загружает в наш газификатор. «Маяк» также помог нам провести дополнительную линию, чтобы увеличить поток кислорода в госпиталь. Сегодня мы решаем вопрос с дальнейшим распределением кислорода по палатам - с увеличение количества точек подключения. В 2022 году ФМБА выделит средства для ремонта ковидного госпиталя.

- Иногда люди жалуются, что лежат в ковидном госпитале по 4-5 человек в палате.

- Надо понимать, что сегодня мы находимся в условиях пандемии и, соответственно, резкого увеличения числа заболевших. Это необычная, нестандартная ситуация. Главное - в палатах чисто. Вопрос с численностью – это объективный фактор.

- Какой срок должен находиться человек в изоляции и что можно считать подтверждением того, что он справился с болезнью? Наблюдаются ли у вас ковидные больные после выписки из стационара?

- Основание для выписки – отрицательный результат ПЦР. Что касается наблюдения, оно происходит в рамках диспансеризации, но люди, боясь заразиться, не очень охотно соглашаются на нее. Идти в поликлинику на осмотр не хотят. Осторожничают. Сейчас предусмотрена специальная диспансеризация для ковидных больных.

В профилактории «Маяка» напрямую занимаются реабилитацией больных ковидом - здесь разработан комплекс мероприятий (это и массажи, и лечебная гимнастика). Есть и моменты психологической поддержки. Сегодня там принимаются не только работники комбината, но и другие жители Озерска.

- Насколько недопустимо заниматься самолечением? Может быть, есть общие врачебные рекомендации по приему лекарств?

- Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением и переоценивать возможности своего организма. В первую очередь, необходимо обратиться к врачу: идти в поликлинику или вызвать специалиста на дом. Только врач определяет тактику лечения. Есть определенные методические рекомендации, в которых прописана схема лечения, но это никак не отменяет индивидуальный подход к пациенту. У кого-то предусмотрены лекарственные ограничения, имеются сопутствующие заболевания…

- Как в Клинической больнице №71 проводится вакцинация от ковида? Достаточно ли вакцины?

- Надо отметить, что вакцины поступают в Озерск по линии Министерства здравоохранения РФ на основании наших заявок. Мы исходим из количества жителей округа, из них должны быть привиты 60 процентов. Поставки идут целевые, мы заказываем все четыре типа вакцины: Спутник V, Спутник Лайт, КовиВак и ЭпиВакКорону. Пока нам дают только Спутник V и Спутник Лайт. Все, что поступает, мы предлагаем на выбор жителям.

- В социальных сетях звучат мнения, что в Озерске мало пунктов вакцинации. Что делается в этом направлении?

- У нас имеются пункты вакцинации во всех поликлиниках – городской (3 кабинета), в «заводской», на здравпунктах «Маяка», куда предприятием закуплены специальные холодильники, чтобы работники вакцинировались без отрыва от производства. В городской поликлинике открыты дополнительные кабинеты, 501 кабинет на вакцинацию 1 компонентом «СпутникаV» и ревакцинацию «Спутником Лайт». Вторым компонентом без записи есть возможность вакцинироваться в 515 кабинете. Есть пункты вакцинации в поселках Метлино и Новогорный. Мы пошли дальше: в позапрошлую и прошлую субботу в ТРК «Фестиваль» организовали пункт вакцинации. В результате, в эти дни за три часа сотрудники городской поликлиники привили 200 и 240 человек соответственно. Время приема врача было рекордным – 1 минута на пациента, желающих вакцинироваться оказалось больше, чем вакцины.

- Есть ли какие-то пожелания к гражданам, которые собираются привиться?

- Сейчас вакцина разливается в ампулы в расчете на одномоментное введение препарата 5 пациентам. Важно, чтобы все, кто «забронировал» место, не отказывались и приходили на прививку. Часто мы вынуждены ждать пятого человека, и, чтобы не сливать его дозу из ампулы в раковину, отказываем в прививке пришедшей четверке. Люди остаются недовольны, говорят, что процесс не организован. А просто кто-то их подвел.

- Что бы вы сказали противникам вакцинации?

- На сегодняшний день в тяжелой форме болеют именно те люди, которые не сделали прививку. Да, болеют даже после прививки, но по нашим наблюдениям, в данном случае болезнь протекает в более легкой форме. Смертей у заболевших после вакцинации не наблюдаем.

В Озерске фиксируется распространение штамма «Дельта». Нас спасут только вакцинация и строгое соблюдение профилактических мер: масочный режим, дистанция, дезобработка помещений и так далее. Победить эту болезнь мы можем только сообща!

- Назовите противопоказания для вакцинации.

- Есть постановление главных санитарных врачей субъекта и округа, где прописаны категории лиц, которые в обязательном порядке должны быть привиты. Это правильно, потому что побороть болезнь мы можем, если массовый иммунитет будет составлять не менее 80 процентов. На сегодня те, кто не привит, создают критическую ситуацию. Надо, чтобы каждый занялся собой и начал с себя. Своим здоровьем и своим отношением к вакцинации мы должны подтвердить, что в Озерске живут грамотные и разумные люди. Вакцинироваться необходимо!

Противопоказаний существует два: первое – если человек переболел ковидом (и имеется официальное подтверждение) и с этого момента прошло не более 6 месяцев, второе – обострение хронических заболеваний. В данных случаях дается временный отвод от вакцинации. Некоторые спрашивают, как взять справку что есть противопоказания? На данный момент принято решение, что врачи такие справки не выдают, заключение дает только прививочная комиссия.

- Прошли ли сами сотрудники КБ№71 вакцинацию?

- Да, привито от Covid-19 80,5 процента от общего числа сотрудников Клинической больницы №71.

- Скажите несколько слов о том, в каких условиях приходится трудиться медикам в период пандемии.

- Медперсонал вынужден работать в комбинезонах и масках – это дополнительно осложняет задачу. Это тяжелый труд. Ежедневный. По всей стране не хватает мед работников и врачи вынуждены отменять все свои отпуска и работать «сутки-через сутки». Чтобы больные не остались без медицинской помощи. Не является исключением и наш округ.

Врачи, медсестры и санитарки, которые работают с ковидными больными – все совершают подвиг. Они прекрасно понимают, что могут зайти в «красную зону» и заразиться… К сожалению, есть случаи, когда медработники умирают. Не все жители округа понимают, что люди в белых халатах идут оказывать медпомощь другим, жертвуя собой. Почему-то большинство воспринимают пандемию, как обычную ситуацию. Это не так. Идет война, которую медработники ведут с опасной болезнью, они идут в бой и могут погибнуть.

- Получают ли медики достойное вознаграждение за свой риск?

- Согласно постановлению Правительства, все, кто работает с ковидными больными (забор анализов, диагностика, врачебная помощь) и сталкивается с ковидными больными по ходу своей деятельности получают дополнительные выплаты. Важен подтвержденный факт оказания медпомощи ковидному пациенту.

- Будет ли построен в Озерске ковидный госпиталь? Город обеспечил площадку под его строительство, теперь дело – за ФМБА.

- Ковидный госпиталь запланирован. В течение последних полутора месяцев идет госэкспертиза проекта, она на заключительной стадии. Дело непростое, требует решения множества специфических вопросов и финансирования. По нашим расчетам, в начале ноября этого года госэкспертизу мы должны пройти. Строительством будет заниматься непосредственно ФМБА, деньги пока тратятся только Клинической больницы №71.

Разместится объект в больничном городке, на месте снесенного здания бывшей хирургии. Вместимость ковидного госпиталя составит 60 коек (в том числе 10 – реанимационных), здесь же будет своя томография и лаборатория. Оборудование предполагается по последнему слову техники. Ожидаем, что в 2022 году проект будет реализован.

Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2021-10-25YEKT08:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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