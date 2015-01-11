По ходатайству следователя озерского УМВД заключен под стражу участник ДТП, в котором погибла женщина.

Смертельная авария произошла 25 октября на перекрестке улиц Свердлова и Уральской. Управлявший автомобилем ВАЗ-2115 молодой человек, 1995 года рождения, допустил выезд за пределы проезжей части на тротуар, где произошел наезд машины на женщину, 1953 года рождения. От полученных травм пенсионерка скончалась. С места ДТП водитель уехал.

Сотрудниками ГИБДД в результате принятых мер автомобиль был обнаружен на стоянке недалеко от места аварии. Его водителя разыскали и задержали. По предварительным данным, в момент совершения дорожно-транспортно происшествия молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения.

По обстоятельствам произошедшего инцидента следственным отделом УМВД России по ЗАТО г. Озерск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а, б» части 4 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение находящимся в состоянии опьянения лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места происшествия).

Учитывая, что задержанный местный житель ранее был лишен права управления транспортными средствами за невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, а также факты совершения ДТП в состоянии опьянения, оставления места происшествия и наступления тяжких последствий, следователем было принято решение о задержании подозреваемого с последующим его помещением в изолятор временного содержания. В дальнейшем ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу было поддержано в суде. За совершение данного противоправного деяния законодательством предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет.