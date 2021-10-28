О работе медицинских учреждений с 01 по 07 ноября 2021 года

По информации ФГБУЗ «Клиническая больница № 71» ФМБА России, подразделения, оказывающие медицинскую помощь населению (городская поликлиника №1, городская поликлиника №3-заводская, детская городская поликлиника, амбулатория п. Метлино, поликлиническое подразделение городской больницы №2 п. Новогорный, стоматологическая поликлиника, женская консультация) с 01 по 07 ноября 2021 года работают:

01 - 03 ноября 2021 года – по обычному графику (как в будние рабочие дни);

06 ноября 2021 года – по субботнему графику.

Прием вызовов на дом к заболевшим в городской поликлинике №1, городской поликлинике №3-заводской, детской поликлинике, в амбулатории п. Метлино, поликлиническом подразделении городской больницы №2 п. Новогорный 06 октября 2021 года осуществляется до 12:00.

Экстренная и неотложная медицинская помощь оказывается в круглосуточном режиме отделением скорой медицинской помощи, в приемном отделении, кабинетах оказания неотложной медицинской помощи городской больницы № 2 п. Новогорный и участковой больницы п. Метлино.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/48893/