30 октября в КСК «Лидер» откроется пункт Всероссийской переписи населения

Отдел по вопросам миграции УМВД России по ЗАТО г. Озерск информирует о том, что для граждан реализована возможность самостоятельно осуществить проверку статуса паспорта, в том числе, в случае если он не проходит проверку на сайте Госуслуг, или при получении информации о его недействительности от какой-либо организации Подробнее