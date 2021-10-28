30 октября в КСК «Лидер» откроется пункт Всероссийской переписи населения

Челябинская область среди других регионов РФ получит деньги на борьбу с коронавирусом. Постановление об этом за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на сайте правительства Российской Федерации Подробнее
Отдел по вопросам миграции УМВД России по ЗАТО г. Озерск информирует о том, что для граждан реализована возможность самостоятельно осуществить проверку статуса паспорта, в том числе, в случае если он не проходит проверку на сайте Госуслуг, или при получении информации о его недействительности от какой-либо организации Подробнее