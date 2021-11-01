Специалисты отдела ЗАГС поздравили чету Рухловых с юбилеем супружеской жизни

29 октября 2021 года от имени администрации Озерского городского округа начальник отдела ЗАГС Наталья Трушкина и главный специалист Екатерина Юрьева поздравили супружескую пару - Юрия Дмитриевича и Людмилу Васильевну Рухловых с Золотой свадьбой.

Ровно 50 лет назад Юрий Дмитриевич и Людмила Васильевна приняли одно из самых главных решений в жизни. В этот день они впервые назвали друг друга мужем и женой. И по прошествии нескольких десятков лет, как и в день заключения брака, супруги поставили подписи, но теперь уже книге регистрации «золотых юбиляров».

- Пусть этот день станет особенным в праздничном семейном календаре. Мы желаем вам пронести до конца жизни главные ценности - любовь и верность! Мира, взаимопонимания, добра вашей семье, берегите друг друга, - пожелали супругам-юбилярам специалисты отдела ЗАГС.

Информация и фото отдела ЗАГС.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/48909/