На Южном Урале выпал 5-сантиметровый слой снега

Дождь на Южном Урале ночью сменился мокрым снегом – в большинстве районов Челябинской области установился временный снежный покров высотой от одного до пяти сантиметров.

«Температура воздуха в понедельник днем была 8-12 градусов, ночью столбики термометров опускались до минус 2-9 градусов. Местами отмечалось отложение мокрого снега и гололеда на провода, на отдельных участках дорог – гололедица», – говорится в сообщении.

Из-за ухудшения погодных условий, в связи с выпадением осадков в виде дождя и снега возрастает риск дорожно-транспортных происшествий, предупреждает Госавтоинспекция. В ГИБДД напоминают, что тормозной путь автомобиля на мокрой и скользкой дороге возрастает в разы, поэтому водитель в обязательном порядке должен заранее снижать скорость при приближении к пешеходным переходам и перекресткам, увеличивать дистанцию. Пешеходам перед началом перехода проезжей части всегда необходимо убеждаться, что транспортные средства полностью остановились и пропускают их.

Утром в областном центре минус 6, атмосферное давление – 749 мм рт.ст., в течение дня оно продолжит подниматься и составит 753 мм рт.ст.

https://dostup1.ru/society/Na-Yuzhnom-Urale-vypal-5-santimetrovyy-sloy-snega_142941.html