В России начинают продлевать режим нерабочих дней – первым такое решение принял губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Как сообщает ТАСС, с 8 ноября ограничения продлят еще на неделю. «Мы продлим еще на одну неделю период нерабочих дней с сохранением заработной платы. Следующая неделя попадет целиком. В эту неделю мы ужесточим требования к работе разного рода организаций, ряд организаций будет закрыт», – сказал Никитин на заседании регионального оперштаба.

Он добавил, что если в регионе заведения будут игнорировать систему QR-кодов, то их могут вовсе закрыть.

Отметим, что глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом 1 ноября, сообщила, что для того, чтобы переломить ситуацию с коронавирусом, возможно, потребуется больше одной нерабочей недели. «Эффект от принимаемых мер, принятых уже мер не наступит немедленно, для этого нужно время, не меньше одной инкубации, скорее всего, понадобится больше времени», – сказала Попова, призвав использовать нерабочий период для вакцинации.

Ранее первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт не исключала, что на Южном Урале режим нерабочих дней могут продлить до Нового года.+

По состоянию на 1 ноября 2021 года на территории Челябинской области зарегистрирован 111 тыс. 241 случай COVID-19 (показатель 3 209,2 на 100 тыс. населения).

https://dostup1.ru/society/V-Rossii-nachinayut-prodlevat-rezhim-nerabochih-dney_142937.html