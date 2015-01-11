Министр здравоохранения: «Спутник Лайт» не для всех

В Челябинской области отмечают дефицит однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт».

Министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов пояснил, что прививать «Лайтом» будут в первую очередь тех, у кого есть показания.

«Вакцина "Спутник Лайт" не для всех. Ее, конечно, можно ставить всем, но есть приоритетные группы населения, которым показан этот препарат. Это пациенты с хроническими заболеваниями и переболевшие коронавирусной инфекцией. Мы стараемся их прививать "Спутником Лайт"», – сказал Юрий Семенов.

Напомним, что в Челябинской области в разы выросли темпы вакцинации. Сейчас доля привитых южноуральцев составляет больше 42%.

Отметим, что в регионе ведутся разговоры о вакцинации детей и подростков.

https://dostup1.ru/medicine/Ministr-zdravoohraneniya-Sputnik-Layt-ne-dlya-vseh_142994.html