Атлантические ветры принесут оттепель на Южный Урал – в ближайшие сутки и до конца первой декады ноября температура воздуха будет относительно теплой для последнего осеннего месяца.

«Зима сделала первый приступ – температура воздуха 2-4 ноября понижалась в Челябинской области ночью до 13-18 градусов ниже нуля, на крайнем севере Среднего Урала – до 25 мороза. Вместе со снежным покровом появилась и гололедица на дорогах. Зимний период наступил в средние сроки, но все-таки холод еще не прочен. Сибирский антициклон пока не набрал силу и не препятствует атлантическим теплым ветрам нести тепло через Европу далеко на восток», – рассказали синоптики.

В ближайшие дни в центральных районах Европейской территории России ожидается до 5-11 со знаком «плюс», небольшая часть этого тепла – до 3-4 градусов выше нуля – достанется и Уралу, обещают в Гидрометцентре.

В Челябинском ЦГМС сообщают, что в субботу, 6 ноября, ночью на Южном Урале будет минус 1-6, в низинах – до минус 11-ти; днем столбики термометров поднимутся до плюс 9-ти, лишь в низинах будет ниже нуля. Ветер ожидается юго-западный 6-11 метров в секунду, местами возможны порывы до 17 м/с. Будет наблюдаться переменная облачность, местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, в отдельных районах возможны гололедные явления

В Челябинске в субботу температура за сутки изменится от минус трех до плюс семи, будет дуть порывистый теплый ветер, существенных осадков не ожидается.

Во второй декаде ноября вероятность оттепели незначительна, погода предполагается зимней, преимущественно умеренно морозной.

https://dostup1.ru/society/Atlanticheskie-vetry-prinesut-ottepel-na-Yuzhnyy-Ural_143068.html