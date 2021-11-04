Челябинская область лишится части территории

Челябинская область передаст Башкирии деревню Текеево (Ашинский район, Челябинская область) – родину национального героя республики Салавата Юлаева.

Сообщается, что соответствующее решение закреплено Соглашением об описании местоположения границы между субъектами РФ. Работы по описанию местоположения административно-территориальной границы между Башкортостаном и Челябинской областью общей протяженностью 1 тыс. 330 километров завершены. Разногласий по прохождению границы стороны не имеют.

«На границе Башкортостана и Челябинской области есть территория, которая имеет для нашей республики большую историческую значимость. В этих местах в XVIII веке располагалась деревня Текеево – родина национального героя башкир Салавата Юлаева. После консультаций и переговоров с нашими соседями была достигнута договоренность о передаче этих земель Башкортостану», – сообщил председатель Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев.

Он отметил, что все деревни Шайтан-Кудейской волости, куда входило Текеево, были сожжены после Крестьянского восстания 1773-1775 годов, что осложняет определение точного местонахождения населенного пункта.

Салават Юлаев – башкирский национальный герой, родился в 1754 году. Один из руководителей Крестьянской войны 1773-1775 годов, сподвижник Емельяна Пугачева. Умер в 1800 году, находясь в каторжной ссылке в крепости Рогервик. Известен как поэт-импровизатор, автор стихов «Битва», «Стрела», «Мой Урал».

https://dostup1.ru/society/Chelyabinskaya-oblast-lishitsya-chasti-territorii_143073.html