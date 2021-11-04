Татьяна Голикова включила Челябинскую область в число «ковидных» регионов

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова назвала Челябинскую область в числе других регионов, где ухудшилась ситуация с распространенностью коронавируса. За неделю картина осложнилась в десяти регионах.

«Для того, чтобы прервать цепочку распространения вируса, нужно наращивать вакцинацию и одновременно пресекать все попытки фальсификации документов о ней. От этого зависят сроки окончания пандемии для России», — заявила Голикова на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

В числе других регионов, где за последнюю неделю ухудшилась ситуация с ковидом, вице-премьер назвала Белгородскую, Саратовскую, Тюменскую, Челябинскую, Ярославскую и Магаданскую области, а также Красноярский край, Татарстан и Тыву.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/tatyana-golikova-vklyuchila-chelyabinskuyu-oblast-v-chislo-kovidnykh-regionov/