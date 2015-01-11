Южноуральцев предупредили о мокром снеге и гололедице

Непогода в Челябинской области не стихает. Сегодня, 9 ноября, синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют снег с дождем, порывистый ветер, гололедицу и налипание снега на провода.

Днем столбики термометров покажут до +5°C. Облачно с прояснениями, местами осадки в виде мокрого снега и дождя, в отдельных районах налипание снега на провода, на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный от 9 до 14 метров в секунду, порывы до 18 метров в секунду.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/yuzhnouraltsev-predupredili-o-mokrom-snege-i-gololeditse/