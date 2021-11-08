«Лесная сцена»: юбилейный Ильменский фестиваль 2021 пройдет в челябинской филармонии

10 и 11 ноября в Челябинской государственной филармонии, а также на площадках детской филармонии и областной универсальной научной библиотеки состоятся мероприятия 45 Всероссийского Ильменского фестиваля авторской песни.

Концертная программа продлится 2 дня и будет транслироваться в интернете. Известно, что в программе примут участие Олег Митяев, Леонид Марголин и Родион Марченко (Москва), Галина Хомчик (Москва), Наталья Кучер (Калининград), группа «Ирония Судьбы», Анатолий Киреев (Челябинск) и другие представители жанра авторской песни.

«10 ноября на сцене Детской филармонии для детей и молодёжи состоятся концерты ведущих артистов фестиваля, хора Студии Олега Митяева», — сообщают организаторы.

В связи с ограничениями для предотвращения распространения коронавирусной инфекции вход на мероприятия организован только по пригласительным билетам.

Добавим, что Ильменский фестиваль входит в официальный список брендов Южного Урала. Его цели — сохранение традиций авторской песни.

https://www.cheltv.ru/yubilejnyj-ilmenskij-festival-2021/