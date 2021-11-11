В озерских соцучреждениях помогают принять участие в переписи

- Для наших дедушек, бабушек, людей с ограниченными возможностями это очень важно: они с радостью приняли предложение принять участие в важном мероприятии – переписи. Все наши подопечные прошли вакцинацию, перепись проходит в спокойных и безопасных условиях, - поясняет заведующая отделения дневного пребывания пенсионеров и инвалидов Елена Стрекалова.
Кто-то участвует с помощью переписчика, который заносит данные в планшет, у кого-то есть личная учётная запись на сайте Госуслуги и девушки-переписчицы лишь помогают пожилым людям занести данные онлайн.
Напомним, Всероссийская перепись населения на портале «Госуслуги» продлится до 14 ноября включительно. Одна из основных задач переписи – обеспечить учет жителей в конкретных населенных пунктах, чтобы в дальнейшем на основе актуализированных данных планировать бюджетные расходы, выстраивать стратегические планы развития регионов. Предварительные итоги переписи станут известны в апреле 2022 года.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа