В озерских соцучреждениях помогают принять участие в переписи

Уважаемые жители Озерского городского округа!

В регионе сохраняется сложная эпидемиологическая ситуация. Чтобы снизить риск распространения коронавирусной инфекции, губернатор Челябинской области объявил нерабочими дни с 8 по 12 ноября. Тем не менее, производственный цикл Аргаяшской ТЭЦ обязывает обеспечивать непрерывное энергоснабжение города Озерска и поселка Новогорного. Сотрудники ТЭЦ остаются на своих рабочих местах, все цеха продолжают работать Подробнее