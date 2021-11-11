Пункт вакцинации в КСК «Лидер» продолжит работу до конца ноября

График работы вакцинального пункта: ежедневно, с 15 до 30 ноября, с 10:00 до 15:00, кроме воскресенья.

Вход через лестницу на 2 этаж. Пункт также будет работать в эту субботу, 13 ноября с 10:00 до 15:00.

Всем желающим поставить прививку против covid-19 при себе необходимо иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/49031/