Пункт вакцинации в КСК «Лидер» продолжит работу до конца ноября

9 ноября 2021 года не стало Маргариты Ивановны Вериной, почетного гражданина города Озерска, учителя математики, которому несколько поколений озерчан благодарны за глубокое знание предмета и нравственные ориентиры Подробнее
В субботу, 13 ноября, с 10:00 до 14:00 в КСК "Лидер" для лиц старше 18 лет проводится вакцинация против новой коронавирусной инфекции первым компонентом вакцины "Спутник V" и вакциной «Спутник Лайт» Подробнее
В регионе сохраняется сложная эпидемиологическая ситуация. Чтобы снизить риск распространения коронавирусной инфекции, губернатор Челябинской области объявил нерабочими дни с 8 по 12 ноября. Тем не менее, производственный цикл Аргаяшской ТЭЦ обязывает обеспечивать непрерывное энергоснабжение города Озерска и поселка Новогорного. Сотрудники ТЭЦ остаются на своих рабочих местах, все цеха продолжают работать Подробнее