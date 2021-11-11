В Челябинской области не будут продлевать режим нерабочих дней – решение оперативного штаба глава региона Алексей Текслер озвучил в ходе визита на станцию переливания крови.

Губернатор отметил, что ограничительные меры позволили стабилизировать эпидемическую ситуацию.

«Сегодня заканчивается режим нерабочих дней в Челябинской области, а также на этой неделе заканчивается дистант у школьников. Следующая неделя будет обычной, рабочей, школьники пойдут в школу. Эти две недели, которые мы прожили в режиме нерабочих дней, они дали свои результаты. Мы уже сегодня наблюдаем снижение количества госпитализаций, стабилизацию по заболеваемости в целом. Мы видим снижение числа пневмоний, и таким образом, можно сказать, что эти две недели пошли в целом на пользу, с точки зрения эпидситуации», – сказал, в частности, Алексей Текслер.

Он добавил, что врачи наблюдают снижение заболеваемости ОРВИ среди детей в октябре-ноябре: «Это тоже результат тех решений, которые мы принимали», – отметил губернатор.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-ne-budut-prodlevat-rezhim-nerabochih-dney_143347.html