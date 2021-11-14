Туманы, морозы и снег прогнозируются в Челябинской области

Синоптики поделились прогнозом погоды в Челябинской области на ближайшие сутки.

По данным Челябинского Гидрометцентра, этой ночью столбики термометров покажут минус 13-18, на юге и крайнем западе – минус 23 градуса. Днем 16 ноября воздух прогреется до минус 6-11 градусов. Также ночью и утром ожидаются туманы, изморозь, днем – снег. Ветер западной четверти (С-З, З, Ю-З) ночью будет дуть со скоростью 2-7 м/с, днем – 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с.

https://dostup1.ru/society/Tumany-morozy-i-sneg-prognoziruyutsya-v-Chelyabinskoy-oblasti_143438.html