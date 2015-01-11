Спектакли в ноябре по Пушкинской карте

С 1 сентября в России появился новый инструмент для просвещения молодёжи и воспитания в ней чувства прекрасного. Новая культурная госпрограмма «Пушкинская карта» позволяет молодым россиянам 14–22 лет получить от государства деньги на посещение музеев, театров, экскурсии и другое.

«Пушкинская карта» – это специальная банковская карта, которой можно будет расплачиваться только при покупке билетов на культурные мероприятия. Деньги на счёт таких карт будет направлять государство. В 2021 году на каждую карту будет зачислено по 3 тыс. рублей. В следующем году сумму планируют увеличить.

Как получить Пушкинскую карту (14-22+): https://teatr-ozersk.ru/news/86-novosti-74-go-teatral..

Купить билеты на спектакли по Пушкинской карте: https://www.teatr-ozersk.ru/afisha/pushkinskaya-karta

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/49042/