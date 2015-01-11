Полиция Озерска проводит второй этап оперативно-профилактического мероприятия «Дети России — 2021»

С 15 по 24 ноября на территории Озерского городского округа сотрудниками Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск будет проводиться второй этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России -2021».

Основной целью мероприятия является предупреждение распространения наркомании среди молодежи, выявление фактов вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков, а также повышение уровня осведомленности населения о последствиях потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте.

В период проведения мероприятия сотрудники полиции проведут проверки по месту жительства несовершеннолетних и семей, состоящих на профилактическом учёте в органах системы профилактики, также будут организованы рейдовые мероприятия по проверке мест массового скопления подростков, в развлекательных и досуговых учреждениях, с целью выявления лиц, вовлекающих несовершеннолетних в употребление наркотических и психотропных веществ, а также выявления подростков, употребляющих вышеуказанные вещества без назначения врача.

В ходе проведения операции в образовательных организациях будет организована разъяснительная работа с несовершеннолетними и их родителями о вреде потребления наркотиков, а также об ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации за их незаконный оборот.

Если Вам известны факты вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность, в том числе, связанную с незаконным оборотом наркотиков – просим незамедлительно обратиться в дежурную часть Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск по адресу пр. Ленина, 43 или по телефонам: 02, 102, 112, +7 (35130) 2-83-68.

Пресс-служба УМВД России по ЗАТО г. Озерск