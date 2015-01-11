Комитет по делам ЗАГС Челябинской области назвал красивые даты для свадьбы в 2022 году

Государственный комитет по делам ЗАГС в Челябинской области начинает прием заявлений на красивые даты регистрации брака. Обращение к землякам с призывом выбрать знаковый день появилось 15 ноября на сайте ведомства.
«Благодаря порталу „Госуслуги“ заявление о заключении брака можно подать без личного обращения в орган ЗАГС. Причем онлайн-подача заявления имеет преимущества: можно выбрать любой орган ЗАГС, а также удобное время бракосочетания»,
— говорят в ведомстве.
Красивыми, на взгляд чиновников, являются такие даты:
22.01.2022
02.02.2022
12.02.2022
22.02.2022
22.03.2022
22.04.2022
20.05.2022
22.06.2022
22.07.2022
22.08.2022
22.09.2022
22.10.2022
22.11.2022
20.12.2022
22.12.2022
В основном это 20-е и 22-е число каждого месяца. Эти цифры красиво сочетаются с двойками, составляющими цифры года.
https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/komitet-po-delam-zags-chelyabinskoy-oblasti-nazval-krasivye-daty-dlya-svadby-v-2022-godu/