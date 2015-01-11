Комитет по делам ЗАГС Челябинской области назвал красивые даты для свадьбы в 2022 году

Государственный комитет по делам ЗАГС в Челябинской области начинает прием заявлений на красивые даты регистрации брака. Обращение к землякам с призывом выбрать знаковый день появилось 15 ноября на сайте ведомства.

«Благодаря порталу „Госуслуги“ заявление о заключении брака можно подать без личного обращения в орган ЗАГС. Причем онлайн-подача заявления имеет преимущества: можно выбрать любой орган ЗАГС, а также удобное время бракосочетания»,

— говорят в ведомстве.

Красивыми, на взгляд чиновников, являются такие даты:

22.01.2022

02.02.2022

12.02.2022

22.02.2022

22.03.2022

22.04.2022

20.05.2022

22.06.2022

22.07.2022

22.08.2022

22.09.2022

22.10.2022

22.11.2022

20.12.2022

22.12.2022

В основном это 20-е и 22-е число каждого месяца. Эти цифры красиво сочетаются с двойками, составляющими цифры года.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/komitet-po-delam-zags-chelyabinskoy-oblasti-nazval-krasivye-daty-dlya-svadby-v-2022-godu/