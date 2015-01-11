Озерск активно и успешно включился в инициативное бюджетирование

В этом году в регионе впервые была внедрена подобная практика, которая дала возможность жителям муниципалитетов напрямую влиять на распределение бюджетных средств, решая вопросы местного значения. В Озерском городском округе было реализовано 16 проектов.

Они были распределены по следующим направлениям: управление образования – 8 проектов, управление социальной защиты населения – 3 проекта, управление капитального строительства и благоустройства – 3 проекта, управление жилищно-коммунального хозяйства – 2 проекта.

Следует отметить, что необходимые нормативные документы, регламентирующие данный процесс, были подготовлены Собранием депутатов и администрацией в очень сжатые сроки. Озерчане представили 41 проект (на общую сумму более 70 млн рублей). Проекты прошли процедуру электронного голосования, по числу его участников (2368 человек) Озерский городской округ стал лидером среди муниципальных образований Челябинской области.

Важно подчеркнуть, что программа инициативного бюджетирования стала серьёзным подспорьем для детских садов и школ. В частности, были заменены оконные блоки в здании детского сада №55, выполнен текущий ремонт гардеробной, вестибюля, подсобных помещений и санузлов в здании ДТДиМ, в детском саду «Семицветик» появились спортивно-игровые развивающие комплексы.



Для воспитанников детского сада «Семицветик» было приобретено более сорока новых игровых форм, в том числе комплекс для групповых занятий.

В лицее № 23, который в этом году отмечает своё семидесятилетие, был полностью отремонтирован фасад здания



В школе №41 посёлка Новогорный проведён ремонт учебных кабинетов. В детском саду №43 обустроены две площадки для детей с ограниченными возможностями здоровья. В Центре содействия семейному воспитанию, где обслуживаются дети инвалиды до 18 лет, были реализованы сразу три проекта: полностью преобразился фасад, включая деревянные балконные конструкции, организовано современное игровое пространство, адаптированное для детей-инвалидов, проведено утепление овощехранилища.



Кроме того, в этом году появилась возможность воспользоваться программой инициативного бюджетирования и реконструировать лестничные спуски между домами №3 и №5 на б. Луначарского, выполнить ремонт лестниц с установкой перил. Жители дома по ул.Дзержинского,59 решили оборудовать в своём дворе детскую площадку. Осенью этого года был установлен самый крупный игровой комплекс. В следующем году работа будет продолжена, и рядом с ним появится еще несколько малых форм.



– Преимущество инициативного бюджетирования заключается в том, чтожители могут реализовать за счет средств бюджета именно те проекты, которые они хотят. Программа позволяет активным жителям города здесь и сейчас решать локальные первостепенные задачи, – подчеркнул председатель Собрания депутатов округа Сергей Гергенрейдер.

В 2022 году инициативное бюджетирование будет продолжено. В проекте областного бюджета для Озерска на следующий год запланировано порядка 38 миллионов рублей. С учётом полученного в 2021 году опыта в следующем году также должны быть внесены поправки в областное законодательство. Сроки подачи заявок останутся прежними – с 1 января по 28 февраля.

Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа