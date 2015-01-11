Снеговики – добряки: объединимся, чтобы исполнить детские мечты

В ноябре 2021 года – январе 2022 года проходит благотворительная акция под эгидой Уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области Евгении Майоровой «Снеговики-добряки».

Акция объединяет компании, которые хотят помочь детям осуществить свои новогодние мечты – игрушки, гаджеты, музыкальные инструменты. Речь идет о детях, оказавшихся в трудной ситуации из-за тяжелых заболеваний или других трагических событий. В таких ситуациях дети не перестают мечтать о новогоднем чуде, а все средства семьи идут на борьбу с основным недугом.

В 2019 году около 100 детей онкологического отделения Челябинской областной детской больницы написали письма Деду Морозу. Мечты детей исполнили сотрудники 60 компаний, участников акции «Снеговики-добряки». В 2020 году более 1000 детей из Челябинской области получили желанные подарки благодаря «снеговикам».

В 2021 году организаторы собирают истории детей с помощью врачей детских больниц и педиатрических отделений, а также через благотворительные организации: «Искорка Фонд», «Родная», «Союз родителей» и другие. Ребенок сам выбирает себе подарок.

Осуществить желания детей может любой житель Челябинской области. Участником акции, «снеговиком» могут стать коллективы коммерческих и некоммерческих организаций, индивидуальные предприниматели, а также любые объединения добрых людей, семьи.

Для участия нужно предложить своему коллективу собрать необходимую сумму и приобрести индивидуальный подарок для ребенка. Стоимость каждого около 10 тысяч рублей (может быть меньше, но не выше этой суммы). Крупные компании могут взять более одного письма, чтобы порадовать детей.

Чтобы стать «снеговиком», заполните заявку на сайте: https://snegovikidobryaki.ru/. Выберите кнопку «Хочу стать снеговиком». На сайте можно выбрать историю ребенка или нескольких детей, кому хотите сделать подарок.

Можно стать «снеговиком-добряком», не приобретая весь подарок, а перечислив любую сумму. Для этого нужно нажать на кнопку «Хочу сделать только взнос».

В декабре состоится флешмоб, на котором слепят настоящих снеговиков. Участники акции получат детские письма с их мечтами, сами приобретут подарок и затем смогут вручить его ребенку. Условия участия для детей по ссылке: https://snegovikidobryaki.ru/about-action/

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/49056/