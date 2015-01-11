Муниципальные спасатели информируют о действиях в случае, если человек провалился под лед

Уважаемые жители округа!
Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует вас о действиях в случае, если на ваших глазах человек провалился под лед:
- крикните, что вы идете на помощь. Это необходимо, чтобы провалившийся под лед не предпринял действий, которые могли бы осложнить его спасение;
- позвоните по номеру телефона 112 – службу экстренного реагирования;
- к полынье, где барахтается человек, нужно приближаться только ползком, широко раскинув руки и ноги: это увеличит площадь опоры. Подложите под себя лыжи, доску, фанеру – все, что окажется под рукой;
- нельзя подползать к самому краю полыньи – иначе в воде вас будет уже двое;
- если вы не один, то, взяв друг друга за ноги, ложитесь на лед цепочкой и двигайтесь к пролому;
- приблизившись, подайте терпящему бедствие человеку шарф, ремень, веревку, лыжную палку, жердь – и уже тогда вытягивайте его на прочный лед;
- вытащив пострадавшего на лед, ползком двигайтесь от опасной зоны в ту сторону, откуда пришли;
- действуйте быстро, решительно, но не подвергайте свою собственную жизнь опасности.